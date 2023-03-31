0.49 Karat Pırlanta Trend Kolye T1616 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu estetik vurgusuyla tasarlanmış, pırlanta trend kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edin.