Altın Çocuk Künye T3525 Altın, 14 Ayar, 4.67 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken Altın Çocuk Künye, çocuklarınızın tarzını tamamlamak için ideal bir seçenektir. Üstün kalite malzemelerden üretilen bu özel künye, çocuğunuzun ismini ve iletişim bilgilerini taşırken aynı zamanda şıklığını da ön plana çıkarır. Altın Çocuk Künye ile çocuğunuzun güvenliği ve tarzı bir arada!