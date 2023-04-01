Altın Çocuk Künye T3525

Altın Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010240
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48.212 TL
48.212 TL
PEŞİN FİYATINA 16.071 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Künye T3525Altın, 14 Ayar, 4.67 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken Altın Çocuk Künye, çocuklarınızın tarzını tamamlamak için ideal bir seçenektir. Üstün kalite malzemelerden üretilen bu özel künye, çocuğunuzun ismini ve iletişim bilgilerini taşırken aynı zamanda şıklığını da ön plana çıkarır. Altın Çocuk Künye ile çocuğunuzun güvenliği ve tarzı bir arada!
Altın Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.67 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 16.071 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.212 TL
48.212 TL
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