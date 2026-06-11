Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359868
%0
115.464 TL
115.464 TL
PEŞİN FİYATINA 38.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik T10317
Altın, 14 Ayar, 11,21 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğadan ilham alan renklerin buluştuğu bu bileklik, sıcak ve güçlü bir görünüm sunuyor. Kahverengi ve yeşil taşların derin tonları, siyah detaylarla dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Altın unsurlar ise tasarıma zarif bir ışık kazandırıyor.
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 38.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
115.464 TL
115.464 TL
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