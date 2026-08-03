Altın Bombeli Çift Alyans - 4 mm
Ürün Kodu : M324581-M324750
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%0
32.640 TL
32.640 TL
PEŞİN FİYATINA 10.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Bombeli Çift Alyans - 4 mm T10661
14 Ayar, Altın, 2.90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dokunduğu her ana anlam katan Altın Bombeli Çift Alyans, sadeliğin en ihtişamlı halini sunuyor. Kalbinizin ritmini altının zamansız zarafetiyle buluşturun.
Altın Bombeli Çift Alyans - 4 mm
PEŞİN FİYATINA 10.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.640 TL
32.640 TL
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