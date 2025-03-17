Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe T5426 Altın, 14 Ayar, 2.56 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe, klasik halka küpelere özel dokulu yüzeyiyle sofistike ve modern bir hava katıyor. Benzersiz tasarımıyla dikkat çeken bu zarif aksesuar, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her anınıza şıklık ve zarafet katacak zamansız bir parçadır.