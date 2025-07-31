0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T5869 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Büyüleyici oval kesimiyle öne çıkan bu tektaş yüzük, romantizmin en zarif ifadesidir. Işıltısı ve incelikli tasarımıyla zamansız bir duruş sergiler, hem özel anlarda hem de günlük hayatta şıklığınızı tamamlar.