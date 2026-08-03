Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325595
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25.636 TL
25.636 TL
PEŞİN FİYATINA 8.545 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10698
14 Ayar, Altın, 1.89 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının asaletini özgün desenlerle buluşturan bu erkek alyansı, zamansız bir estetik sergiliyor. Kaliteli işçiliği ve konforlu yapısıyla aşkınızı ömür boyu simgeleyin.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 8.545 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.636 TL
25.636 TL
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