0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
Ürün Kodu : DE24690/2
%0
12.408 TL
12.408 TL
PEŞİN FİYATINA 4.136 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe T7235
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.64 gr
Taş : Lab. Black Stone
Ağırlık : 0.10 Karat
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.
Maskülen ve modern tasarımıyla öne çıkan siyah taşlı erkek küpe, stilinize karakteristik ve sofistike bir dokunuş katıyor. Siyah taşların etkileyici parlaklığı, günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda dikkat çekmenizi sağlar. Güçlü duruşunuza şıklık eklemek isteyen erkekler için ideal bir aksesuar.
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Tek küpe ağırlığı yaklaşık 0.64 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- 0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.136 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.408 TL
12.408 TL
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