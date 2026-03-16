0.58 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Kolye T9796 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1,92 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.53 Karat

Kesim: Damla

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Berraklığı yansıtan blue topaz, damla kesimiyle boynunuzda huzur dolu bir ışıltı yaratıyor. Mavinin en ferahlatıcı notaları, beyaz altın ve pırlantalarla birleşerek zamansız bir estetik sunuyor. Günlük şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyacak olan bu kolye, mavinin en zarif haliyle stilinizi kusursuzca tamamlıyor.