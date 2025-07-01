0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye T5739 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Romantizmin sembolü kalp formunu baget taşların ışıltısıyla buluşturan bu kolye, özel bir anlam taşır. Sevgiyi zarif bir tasarımla ifade ederken, göz alıcı detaylarıyla şıklığınızı tamamlar. Günlük hayatta da özel anlarda da duygularınıza eşlik eden bir parçadır.