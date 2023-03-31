Altın Beyaz Baget Yüzük T127

Altın Beyaz Baget Yüzük
Ürün Kodu : R086141
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10.472 TL
10.472 TL
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
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Altın Beyaz Baget Yüzük T127Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget yüzük, zarif ifadenizi tamamlayan şık bir aksesuardır. İnce işçilik detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Altın baget yüzükleri, özel günlerde veya günlük kullanımda tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Zarif ifadenizi yansıtan bu yüzük, size özgüven ve zarafet katmaya yardımcı olacaktır.
Altın Beyaz Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.30 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Beyaz Baget Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Beyaz Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.472 TL
10.472 TL
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