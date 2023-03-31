Altın Beyaz Baget Yüzük T127 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.30 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget yüzük, zarif ifadenizi tamamlayan şık bir aksesuardır. İnce işçilik detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Altın baget yüzükleri, özel günlerde veya günlük kullanımda tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Zarif ifadenizi yansıtan bu yüzük, size özgüven ve zarafet katmaya yardımcı olacaktır.