2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9634 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6,06 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız bir klasik olan bu su yolu bileklik, pırlantanın görkemli berraklığını odağa alıyor. Işığı her açıdan yakalayarak kesintisiz bir ışıltı sunan bu parça, beyaz altının zarafetiyle bütünleşiyor. Mücevher kutunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak, her kombinle asaletini tamamlayacak bir dokunuş.