1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik T5843 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.96 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarımıyla dikkat çeken bu trend bileklik, sade çizgileriyle zarif bir şıklık sunar. Işıltısıyla hem gündelik kombinlerde hem de özel anlarda sofistike bir tamamlayıcı olur.