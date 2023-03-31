0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe T2186 Çelik Altın, 14 Ayar, 3.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, modern ve zarif bir görünüm sunan şık bir takıdır. Bu küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir etkinlikte dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olan bu küpe, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Birbirinden güzel taşlarla süslenmiş olan bu tasarım, size benzersiz bir tarz ve zarafet katacaktır. Şıklığı ve estetiği bir arada sunan bu küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır.