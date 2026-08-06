Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B365472
%0
45.832 TL
45.832 TL
PEŞİN FİYATINA 15.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10803
14 Ayar, Altın, 4.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Detaylardaki ustalıkla öne çıkan, abartıdan uzak ama son derece iddialı bir duruş. Teninizle bütünleşen akıcı formuyla çabasız bir lüks ve özgün bir şıklık sunuyor
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.832 TL
45.832 TL
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