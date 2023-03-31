0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3407 Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Stil ve zarafetin bir araya geldiği Lizay Pırlanta ile Pırlanta Tektaş Yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parçadır. Bu özel yüzük, benzersiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlantasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan bu yüzükle tarzınızı tamamlayın ve kendinizi özel hissedin.