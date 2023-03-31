0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR106217
%0
69.768 TL
69.768 TL
PEŞİN FİYATINA 23.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3407
Altın, 14 Ayar, 2.25 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.38 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Oval
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Stil ve zarafetin bir araya geldiği Lizay Pırlanta ile Pırlanta Tektaş Yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parçadır. Bu özel yüzük, benzersiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlantasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan bu yüzükle tarzınızı tamamlayın ve kendinizi özel hissedin.
0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.25 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.52 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.768 TL
69.768 TL
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