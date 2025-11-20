Altın Kuyruklu Kedi Kolye T9318 Altın, 14 Ayar, 1.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kuyruklu Kedi Kolye, sevgi dolu bir sadelik ve zarafeti taşır. Patili dostunuzun neşesini, merakını ve sevgi dolu ruhunu her an yanınızda hissetmenizi sağlar, stilinize hem duygusal hem de güçlü bir dokunuş katıyor.