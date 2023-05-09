2.14 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3619 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.71 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget bileklik, minimalist sanatsalık ifadesini taşıyan zarif bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu bileklik, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir.