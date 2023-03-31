Altın Mavi Mineli Balık Kolye T1242 Altın, 14 Ayar, 2.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın izlerini taşıyan altın balık kolye, ince detaylarıyla göz kamaştırıyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Altın rengiyle sade ve şık bir görünüm sunan bu kolye, her anınıza değer katıyor. Elegansı ve zarafeti bir arada taşıyan bu kolye, size özel bir hediye seçeneği olabilir.