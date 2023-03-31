Altın Mavi Mineli Balık Kolye T1242

Altın Mavi Mineli Balık Kolye
Ürün Kodu : N098497
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20.740 TL
20.740 TL
PEŞİN FİYATINA 6.913 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Mineli Balık Kolye T1242Altın, 14 Ayar, 2.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegansın izlerini taşıyan altın balık kolye, ince detaylarıyla göz kamaştırıyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Altın rengiyle sade ve şık bir görünüm sunan bu kolye, her anınıza değer katıyor. Elegansı ve zarafeti bir arada taşıyan bu kolye, size özel bir hediye seçeneği olabilir.
Altın Mavi Mineli Balık Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.12 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Mavi Mineli Balık Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Mavi Mineli Balık Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mavi Mineli Balık Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.913 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.740 TL
20.740 TL
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