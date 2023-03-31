1.00 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2317 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığı yansıtan Tektaş Pırlanta Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve etkileyici tasarım, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz pırlanta küpeleri tercih edin.