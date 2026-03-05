Altın Elibelinde Trend Kolye T9619 Altın, 14 Ayar, 6,62 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Siyah minenin gizemli derinliği, altın elibelinde figürüyle birleşerek boynunuzda büyüleyici bir kontrast yaratıyor. Geleneksel bir hikayeyi modern bir zarafetle anlatan bu kolye, her kıyafeti anında ikonik bir görünüme kavuşturuyor. Gizemli bir şıklığın peşindeki ruhlar için, ustalığın ve estetiğin mükemmel birleşimi.