Altın Elibelinde Trend Kolye
Ürün Kodu : N173870
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64.736 TL
64.736 TL
PEŞİN FİYATINA 21.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Elibelinde Trend Kolye T9619
Altın, 14 Ayar, 6,62 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah minenin gizemli derinliği, altın elibelinde figürüyle birleşerek boynunuzda büyüleyici bir kontrast yaratıyor. Geleneksel bir hikayeyi modern bir zarafetle anlatan bu kolye, her kıyafeti anında ikonik bir görünüme kavuşturuyor. Gizemli bir şıklığın peşindeki ruhlar için, ustalığın ve estetiğin mükemmel birleşimi.
Altın Elibelinde Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.62 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Elibelinde Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Elibelinde Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5-Trend' etiketiyle satılan altın takılar uzun vadede değer taşıyor mu?
5- Kuyumculukta 'trend' etiketi tasarımın mevcut dönemi yakaladığını gösterir; ancak kaliteli altın işçiliği trend geçtikten sonra da değerini korur. 5 yıl içinde 'nostaljik şık' kategorisinde değerlendirilecek bir parça olmak, kendi başına kalıcı bir estetik güçtür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Elibelinde Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.736 TL
64.736 TL
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