1.12 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T4266 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.90 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu sade ve ışıltılı tasarıma sahip Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, göz kamaştırıcı bir görünüm sunuyor. Eşsiz bir parıltıyla dikkat çeken bu yüzük, zarif bir tarzı yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçim!