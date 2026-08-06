Altın Trend Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02828
%0
24.956 TL
24.956 TL
PEŞİN FİYATINA 8.319 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Şahmeran Bileklik T10830
14 Ayar, Altın, 2.29 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Trend detayların dinamik yansıması ve altının sıcak dokusu... Altın Trend Şahmeran Bileklik, gündüz şıklığından gece davetlerine kadar tüm bakışları ellerinize çeken büyüleyici bir imza.
Altın Trend Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.319 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.956 TL
24.956 TL
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