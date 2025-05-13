Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N137171
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58.493 TL
58.493 TL
PEŞİN FİYATINA 19.498 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık T5582
Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dikkatle yerleştirilmiş taşların çift sıralı formda şekillendiği bu gerdanlık, zarafetiyle göz kamaştırır. Hem klasik duruş hem de modern ışıltı arayanlara özel tasarlandı.
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.19 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
Gerdanlık, boynun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri gibi özel günler için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerimiz için güzel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 19.498 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
58.493 TL
58.493 TL
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