0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe T4330 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.71 Karat

Renk : F-G

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dengeyle tasarlanmış bu küpe, zarafeti çağdaş bir dokunuşla sunar. Işıltının yüze yumuşak bir şekilde yansıdığı bu parça, özel davetlerden sade kombinlere kadar her tarza eşlik eder. Hafif yapısı sayesinde konfor ve şıklık bir aradadır.