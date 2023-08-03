Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik T3937 Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kalp Şahmeran Bileklik, minimalizm çizgileriyle tasarlanmış bir üründür. Bu şık ve zarif tasarım, her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlar. Altın rengi kalp şekliyle dikkat çeken Şahmeran, evinize veya ofisinize sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Refined Minimalizm Çizgileri ile tasarlanan bu ürün, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek göz alıcı bir etki yaratır. Evinizin atmosferini değiştirmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Kalp Şahmeran'ı tercih edebilirsiniz.