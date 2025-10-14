Altın Taşlı Mavi Nazar Kolye T7472 Altın, 14 Ayar, 3,40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavi nazar figürüyle süslenen bu altın kolye, hem şıklığı hem de koruyucu anlamı bir arada sunar. Zarif tasarımı sayesinde günlük kullanıma ve özel günlere rahatlıkla uyum sağlar. Her stile enerji ve zarafet katan anlamlı bir aksesuardır.