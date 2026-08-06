Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02835
%0
22.304 TL
22.304 TL
PEŞİN FİYATINA 7.435 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik T10836
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 2.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Renklerin enerjisini şahmeran modasıyla harmanlayan Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik, hayatına dinamik parıltılar katmayı love eden sevdikleriniz için harika bir hediye.
Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.435 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.304 TL
22.304 TL
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