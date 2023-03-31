Altın Deniz Yıldızlı Damla Kolye T1346 Altın, 14 Ayar, 2.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve estetik bir tasarıma sahip olan Altın Deniz Yıldızlı Kolye, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Bu şık ve göz alıcı kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Kendinizi şımartmak ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için hemen bu eşsiz kolyeyi tercih edin.