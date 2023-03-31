0.20 Karat Pırlanta Baget Küpe T387 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin incelikleriyle tasarlanmış olan bu pırlanta baget küpe, her kadının zarafetini tamamlayacak bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpeler, her anınıza değer katmaya hazır.