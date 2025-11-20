Altın Taşlı Arı Küpe
Ürün Kodu : E1137260
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23.800 TL
23.800 TL
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Arı Küpe T9310
Altın, 14 Ayar, 2.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Taşlı Arı Küpe ışıltılı taşlarla süslenmiş arı motifiyle, neşeli ve zarif bir stil sunuyor. Günlük kombinlerinizi neşeyle tamamlayarak, özel anlarınızda da dikkat çeken bir dokunuş katıyor.
Altın Taşlı Arı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.43 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klik sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Taşlı Arı Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Arı Küpe
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.800 TL
23.800 TL
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