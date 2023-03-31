0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T3415 Rose Altın, 14 Ayar, 1.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İlham verici ve çağdaş bir tasarıma sahip olan ile Pırlanta Damla Yüzük, zarafetiyle göz kamaştırıyor. Bu özel yüzük, pırlantanın eşsiz parıltısıyla modern bir tarzı birleştiriyor. Siz de bu etkileyici tasarımı tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.