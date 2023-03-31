0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM124
%0
44.808 TL
44.808 TL
PEŞİN FİYATINA 14.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T3415
Rose Altın, 14 Ayar, 1.94 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.30 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İlham verici ve çağdaş bir tasarıma sahip olan ile Pırlanta Damla Yüzük, zarafetiyle göz kamaştırıyor. Bu özel yüzük, pırlantanın eşsiz parıltısıyla modern bir tarzı birleştiriyor. Siz de bu etkileyici tasarımı tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.94 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.30 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.808 TL
44.808 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
Ürün Kodu : DN47785
0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
%0
39.096 TL
39.096 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL