Altın Taş Detaylı Zincir Bileklik T9457 Altın, 14 Ayar, 12,39 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce bir işçilikle hazırlanan zincir halkaları arasına titizlikle yerleştirilen taşlar, her hareketinizde ışığı yakalayarak zarif bir parıltı oyunu sunuyor. Altının klasik dokusuyla taşların modern ışıltısı arasındaki bu denge, mücevherinizde hem asalet hem de dinamizm yaratıyor. Gündelik şıklığınızı bir üst seviyeye taşımak isteyenler için ideal bir imza parçası.