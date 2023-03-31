0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T1657 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.19 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist estetikle tasarlanmış, şık ve zarif bir kolye olan Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Trend Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel uyum sağlayacak ve sizi her ortamda göz kamaştıracak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, sizin için vazgeçilmez bir aksesuar olacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu kolye, hem kendiniz için hem de sevdiklerinize özel bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi Lizay Pırlanta'nın minimalist estetikle tasarlanmış pırlanta kolyesini keşfedin ve tarzınıza değer katın.