Altın Minimal Kalp Kolye T10483 Altın, 14 Ayar, 0.97 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bazen tek bir kalp, söylenmeyen tüm duyguları anlatmaya yeter. Sade çizgileriyle öne çıkan bu tasarım, gösterişten uzak ama etkileyici bir zarafet sunuyor. Günlük kullanımın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday olan kolye, her stile kolayca uyum sağlıyor. En güçlü duygular, en sade formlarda saklıdır.