Altın Minimal Kalp Kolye
Ürün Kodu : N179509
%0
9.452 TL
9.452 TL
PEŞİN FİYATINA 3.151 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Minimal Kalp Kolye T10483
Altın, 14 Ayar, 0.97 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bazen tek bir kalp, söylenmeyen tüm duyguları anlatmaya yeter. Sade çizgileriyle öne çıkan bu tasarım, gösterişten uzak ama etkileyici bir zarafet sunuyor. Günlük kullanımın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday olan kolye, her stile kolayca uyum sağlıyor. En güçlü duygular, en sade formlarda saklıdır.
Altın Minimal Kalp Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.151 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.452 TL
9.452 TL
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