Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P140318
%0
38.556 TL
38.556 TL
PEŞİN FİYATINA 12.852 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu T10328
Altın, 14 Ayar, 3,95 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Keskin ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken bu kolye ucu, kılıç figürünün zamansız sembolizmini yansıtıyor. Oniks taşının koyu tonları, tasarıma derinlik ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Altın detaylarla tamamlanan form, güçlü ve seçkin bir duruş sergiliyor.
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 12.852 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.556 TL
38.556 TL
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