Altın Trend Gerdanlık T5307

Altın Trend Gerdanlık
Ürün Kodu : N147547
Seçiniz
%0
115.736 TL
115.736 TL
PEŞİN FİYATINA 38.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Gerdanlık T5307Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yalın ama etkileyici detaylara sahip bu modern tasarım, boynunuzda zarif bir iz bırakır. İnce taş geçişleri ve sade formu sayesinde her stile kolaylıkla uyum sağlar. Gündelik şıklığın tamamlayıcısıdır.
Altın Trend Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.10 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Trend Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Trend Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 38.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
115.736 TL
115.736 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1114257
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe
%0
21.556 TL
21.556 TL
Ürün Kodu : R136508
Altın Beştaş Yüzük
%0
19.924 TL
19.924 TL
Ürün Kodu : B255635
Altın Su Yolu Bileklik
%0
29.376 TL
29.376 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL