0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye T10156 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.07 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla formunun akıcı zarafeti, pırlantanın büyüleyici parlaklığıyla buluşarak etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Boyun çevresinde zarif bir hareket yaratan tasarımı, feminen ve sofistike bir stil sunuyor. Özel günlerde anlamlı bir hediye olarak tercih edilebileceği gibi günlük şıklığın da vazgeçilmez tamamlayıcılarından biridir.