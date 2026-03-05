0.98 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Kolye T9566 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.05 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,06 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,37 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0,55 Karat

Kesim: Oval Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Okyanusun derinliklerinden gelen bir huzur damlası gibi, blue topazın serin mavisi boynunuzda pırlanta ışıklarıyla parlıyor. Baget detaylarla zenginleşen bu kolye, beyaz altının asil duruşuyla teninizde taze bir ışıltı yaratıyor. Her bakışta ferahlık hissettiren bu parça, şıklığınızı en asil maviyle tamamlıyor.