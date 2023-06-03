Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük T3699 Altın, 14 Ayar, 3.51 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Altın Göz Yüzük, zarifliğiyle her tarza uyum sağlıyor. Bu özel yüzük, altın rengi ve göz motifleriyle farkını ortaya koyuyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz Altın Göz Yüzük, her kombininizi tamamlamak için ideal bir seçenek Şıklığı ve minimalizmi bir arada sunan bu yüzüğü keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.