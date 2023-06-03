Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük T3699

Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük
Ürün Kodu : R125992
%0
34.204 TL
34.204 TL
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük T3699Altın, 14 Ayar, 3.51 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Altın Göz Yüzük, zarifliğiyle her tarza uyum sağlıyor. Bu özel yüzük, altın rengi ve göz motifleriyle farkını ortaya koyuyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz Altın Göz Yüzük, her kombininizi tamamlamak için ideal bir seçenek Şıklığı ve minimalizmi bir arada sunan bu yüzüğü keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.51 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.204 TL
34.204 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N178659
Altın Göz Kolye
%0
7.616 TL
7.616 TL
Ürün Kodu : H001305
Altın Göz Halhal
%0
18.904 TL
18.904 TL
Ürün Kodu : E147465
Altın Göz Halka Küpe
%0
23.120 TL
23.120 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL