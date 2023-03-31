1.35 Karat Alexandrite Yüzük T3138 Rose Altın, 14 Ayar, 2.37 gr

Taş : Lab. Alexandrite

Ağırlık : 1.35 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Alexandrite Yüzük, rafine minimalizm sanatının bir ifadesidir. Sadelik ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Alexandrite'nin eşsiz renk değiştirme özelliği, bu yüzüğü gerçekten özel kılmaktadır. Şıklığı ve zarafeti sevenler için mükemmel bir seçimdir.