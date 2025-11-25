0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
Ürün Kodu : DN60632
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24.552 TL
24.552 TL
PEŞİN FİYATINA 8.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T9361
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.37 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.04 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Blue Topaz
Ağırlık : 0.55 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Blue topazın dingin mavisi, pırlanta çerçevesinin içinde adeta bir kristal gibi parlayarak boynunuzda yerini alıyor. Altınla olan muazzam uyumu, bu kolyeye hem narin hem de güçlü bir karakter kazandırıyor. Zarafeti ve ışıltıyı bir arada arayanlar için hazırlanan bu parça, her kıyafeti asil bir dokunuşla tamamlıyor.
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.37 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.04 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.552 TL
24.552 TL
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