0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T9361 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Blue Topaz

Ağırlık : 0.55 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Blue topazın dingin mavisi, pırlanta çerçevesinin içinde adeta bir kristal gibi parlayarak boynunuzda yerini alıyor. Altınla olan muazzam uyumu, bu kolyeye hem narin hem de güçlü bir karakter kazandırıyor. Zarafeti ve ışıltıyı bir arada arayanlar için hazırlanan bu parça, her kıyafeti asil bir dokunuşla tamamlıyor.