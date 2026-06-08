0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe
Ürün Kodu : DE39572
%0
140.616 TL
140.616 TL
PEŞİN FİYATINA 46.872 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe T10274
Rose Altın, 14 Ayar, 7.32 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 0.35 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin derin ve büyüleyici tonları, geometrik çizgilerin modern estetiğiyle buluşarak dikkat çekici bir görünüm yaratıyor. Pırlantaların eşlik ettiği tasarım, güçlü kontrastlar sayesinde sofistike bir etki sunuyor. Şehirli ve çağdaş stil anlayışını yansıtan seçkin bir parça.
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 46.872 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
140.616 TL
140.616 TL
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