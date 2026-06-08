1.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe
Ürün Kodu : DE39464
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%0
95.448 TL
95.448 TL
PEŞİN FİYATINA 31.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe T10271
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.93 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı ışıltısıyla bulunduğu her ortamda dikkat çeken bu küpe, yuvarlak formların zamansız estetiğini yansıtıyor. Kusursuz hatları ve dengeli tasarımı, klasik şıklığı modern bir dokunuşla yeniden yorumluyor. Işıltıyı zarafetle taşımayı sevenler için etkileyici bir mücevher.
1.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe
PEŞİN FİYATINA 31.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.448 TL
95.448 TL
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