0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9906 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.53 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kesintisiz parlaklık hissi veren bu tasarım, pırlantanın en saf halini modern bir yorumla sunuyor. Parmak çevresini saran ışıltı, güçlü bir bütünlük ve dikkat çekici bir duruş yaratıyor. Zamansız estetiğiyle uzun yıllar değerini koruyacak seçkin bir mücevherdir. Sonsuzluk, bazen görünür bir ışıktır.