0.65 Karat Pırlanta Baget Küpe T381 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve zarif tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu özel tasarım, her tarza uyum sağlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Kaliteli malzeme ve işçilikle hazırlanan bu küpe, zarafetinizi vurgulayacak ve her ortamda şık bir duruş sergilemenizi sağlayacaktır.