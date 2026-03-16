Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik T9867 Altın, 14 Ayar, 8,77 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en yalın hali, beyaz minenin zarafeti ve altının sarsılmaz dostluğuyla yeniden yorumlanıyor. Kalbin romantik formunu modern zincir detaylarıyla buluşturan bu parça, duygularınızı en asil şekilde ifade etmeniz için tasarlandı. Ruhunuzdaki saflığı ve tutkuyu teninizde hissetmek isteyenler için ideal bir tercih.