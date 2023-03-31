Altın Kare Baget Kolye T44 Altın, 14 Ayar, 1.41 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget kolye, basit ve zarif bir tasarıma sahiptir. Şıklığıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir kıyafeti tamamlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek olan bu kolye, zarafetiyle herkesin beğenisini kazanacak. Siz de altın baget kolye ile şıklığı ve zarafeti bir arada yaşamak isterseniz, hemen satın alabilirsiniz.