Altın Kare Baget Kolye T44

Altın Kare Baget Kolye
Ürün Kodu : N080955
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13.736 TL
13.736 TL
PEŞİN FİYATINA 4.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kare Baget Kolye T44Altın, 14 Ayar, 1.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget kolye, basit ve zarif bir tasarıma sahiptir. Şıklığıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir kıyafeti tamamlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek olan bu kolye, zarafetiyle herkesin beğenisini kazanacak. Siz de altın baget kolye ile şıklığı ve zarafeti bir arada yaşamak isterseniz, hemen satın alabilirsiniz.
Altın Kare Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.41 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Kare Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Kare Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 14 ayar neden dünyada kuyumculuğun standart ayarı olarak kabul ediliyor?
5- 14 ayar yüzde 58.5 saf altın içerir. 8 ayara göre daha sıcak ve sarı görünür, 18 ayara göre günlük kullanıma daha dayanıklıdır. Çizilmeye direnci yüksek, renk kalıcılığı güçlü ve cilt dostu yapısıyla küresel kuyumculuğun de facto standardı hâline gelmiştir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kare Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.736 TL
13.736 TL
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