0.25 Karat Pırlanta Baget Kolye T275 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık pırlanta baget kolye, zarafetiyle herkesin dikkatini çekecek. İnce işçilik ve elegan tasarımıyla, bu kolyeyle herhangi bir kıyafeti tamamlayabilir ve tarzınızı ifade edebilirsiniz.