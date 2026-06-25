Altın Pırlanta Şekilli Kolye T10469 Altın, 14 Ayar, 0.86 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta formundan ilham alan bu minimal kolye, geometrik çizgileriyle modern bir zarafet sunuyor. Sade tasarımı sayesinde günlük kombinlere incelik katarken, altının doğal ışıltısıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Tek başına güçlü bir duruş sergileyen bu parça, katmanlı kullanımlarda da şıklığını koruyor. Zarafet, bazen sadece bir detaydan doğar.